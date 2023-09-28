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Реестр профессий появится в Казахстане

Правила формирования, актуализации и ведения реестра профессий утвердили в Казахстане Фото: Zakon.kz
Министерство труда приказом от 21 сентября 2023 года утвердило Правила формирования, актуализации и ведения реестра профессий, сообщает Zakon.kz.

Приказ принят в соответствии с пунктом 6 статьи 5 закона "О профессиональных квалификациях", где говорится, что профессии, по которым осуществляется признание профессиональных квалификаций, включаются в реестр профессий на основании рекомендаций Национального совета по профессиональным квалификациям в порядке, определенном уполномоченным органом (т.е. министерством труда).

Целью формирования, актуализации и ведения реестра является обеспечение физических и юридических лиц полной и достоверной информацией о профессиях, по которым осуществляется признание профессиональных квалификаций на обязательной и добровольной основах.

Сведения, содержащиеся в Реестре, открыты и доступны для ознакомления на казахском и русском языках.

Формирование, актуализация и ведение реестра профессий осуществляются министерством труда на цифровой платформе Национальной системы квалификаций.

Объединения (ассоциации, союзы) работодателей направляют в отраслевые государственные органы предложения по включению профессий в реестр.

Отраслевые государственные органы два раза в год не позднее 1 февраля и 1 сентября по согласованию с отраслевыми советами вносят в уполномоченный орган предложения для формирования и актуализации реестра.

При выработке предложений отраслевые государственные органы учитывают:

  • характер рода занятий, связанный со здоровьем, жизнеобеспечением и безопасностью населения;
  • востребованность профессии на рынке труда, в т.ч. по итогам формирования потребности рынка труда в признании профессиональных квалификаций с учетом актуальности профессий в текущем и будущем периодах.

Однако требование об учете характера рода занятий не распространяется на предложения по включению профессий, признание профессиональных квалификаций по которым осуществляется на обязательной основе.

Уполномоченный орган рассматривает предложения отраслевых государственных органов на полноту сведений и на соответствие указанным выше требованиям. При наличии замечаний уполномоченного органа предложения дорабатываются отраслевыми государственными органами в течение 2 рабочих дней после дня их получения.

Далее уполномоченный орган на основе предложений отраслевых государственных органов формирует и актуализирует реестр и вносит его на рассмотрение Национального совета по профессиональным квалификациям не позднее 1 апреля и 1 ноября.

В течение 10 рабочих дней после получения рекомендаций от Национального совета по профессиональным квалификациям министерство труда формирует либо актуализирует и ведет на цифровой платформе реестр.

В течение 3 рабочих дней после дня размещения реестра на цифровой платформе министерство труда публикует пресс-релиз на своем интернет-ресурсе на казахском и русском языках.

Приказ введен в действие 28 сентября 2023 года.

Мы уже писали, как будут признавать профессиональные квалификации казахстанцев.

Также мы рассказывали, что в Казахстане появились отраслевые советы по профквалификациям.

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