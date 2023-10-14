Ситуация в Украине: утечка оружия на Ближний Восток, Минобороны об уклонении от мобилизации

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент России Владимир Путин выразил сомнения в том, что руководство Украины намеренно поставляло оружие на Ближний Восток. При этом факт утечки поставок он назвал несомненным, сообщает Zakon.kz.

Оружие из Украины, вероятно, оказалось на черном рынке и оттуда попало на Ближний Восток. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Он добавил, что уровень коррупции в Украине очень высок, и там есть много желающих продать поступающее оружие.

Сотни тысяч украинцев делают все возможное, чтобы избежать мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщила заместитель министра обороны страны Наталия Калмыкова;



Северная Корея за последние недели передала России более тысячи контейнеров с военной техникой и боеприпасами для использования в Украине, сообщил Белый дом. По словам представителя Совета национальной безопасности Джон Кирби, США продолжат следить за ситуацией, чтобы увидеть, отправит ли Северная Корея дополнительные партии оружия в Россию;

Минобороны России заявило о двух сбитых беспилотниках над Белгородом и Брянском. Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о срабатывании взрывного устройства при падении беспилотника на окраине Брянска. По его словам, пострадавших в результате взрыва нет. Также сбитом беспилотнике на подлете к Белгороду сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Там пострадавших и разрушений тоже нет;

Президент США Джо Байден опубликует свой запрос на дополнительное финансирование на следующей неделе. По данным Reuters, об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, которая не раскрыла никаких других подробностей;

Поставки оружия Украине продолжают конфликт и влекут гибель людей. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто;

Правительство США сможет одновременно поддерживать и Израиль, и Украину, заявил министр обороны США Ллойд Остин на совместной пресс-конференции со своим израильским коллегой Йоавом Галантом;

Адвокатов Вадима Кобзева, Игоря Сергунина и Алексея Липцера, в разное время защищавших оппозиционного политика Алексея Навального, задержали как подозреваемых по делу об участии в экстремистском сообществе; Читайте также Госсекретарь США Блинкен: ХАМАС не выражает интересы палестинцев В Узбекистане может появиться реестр педофилов ХАМАС призвал жителей сектора Газа не эвакуироваться

Следите за новостями zakon.kz в: