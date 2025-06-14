Путин и Трамп обсудили по телефону обострение на Ближнем Востоке и ситуацию в Украине
Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
По его словам, беседа длилась около 50 минут. Трамп выразил обеспокоенность в связи с нарастающей напряженностью вокруг Израиля и Ирана, назвав происходящее "весьма тревожным". В ответ Путин осудил действия Израиля и подтвердил готовность России выступить посредником между конфликтующими сторонами.
Кроме того, президент РФ заявил о намерении продолжить переговоры с Украиной после 22 июня, как ранее было согласовано.
В завершение беседы Путин поздравил Дональда Трампа с днем рождения – 14 июня американскому президенту исполнилось 79 лет.
Официальных комментариев со стороны Белого дома по итогам разговора пока не поступало.
Ранее сообщалось, что Россия и Украина провели первый этап обмена пленными после мирных переговоров.