Путин и Трамп обсудили по телефону обострение на Ближнем Востоке и ситуацию в Украине

14 июня президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого основное внимание было уделено резкому обострению ситуации на Ближнем Востоке, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, беседа длилась около 50 минут. Трамп выразил обеспокоенность в связи с нарастающей напряженностью вокруг Израиля и Ирана, назвав происходящее "весьма тревожным". В ответ Путин осудил действия Израиля и подтвердил готовность России выступить посредником между конфликтующими сторонами.

Кроме того, президент РФ заявил о намерении продолжить переговоры с Украиной после 22 июня, как ранее было согласовано.

В завершение беседы Путин поздравил Дональда Трампа с днем рождения – 14 июня американскому президенту исполнилось 79 лет.

Официальных комментариев со стороны Белого дома по итогам разговора пока не поступало.

Ранее сообщалось, что Россия и Украина провели первый этап обмена пленными после мирных переговоров.

