Эмир Катара пригрозил прекратить поставки газа на Запад

Катар угрожает прекратить поставки газа на Запад, если агрессия против Палестины будет продолжена, сообщает Zakon.kz

По информации Pravda.ru власти Катара могут создать глобальный дефицит в поставках природного газа в знак поддержки Палестины.

"Если бомбардировки Газы не прекратятся, мы прекратим газоснабжение мира", — заявил эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани. Надо полагать, что речь идёт о европейских странах, для которых стабильные поставки газа из этой страны крайне важны.

Катар входит в пятёрку мировых поставщиков, производя 77 млн т сжиженного природного газа (СПГ) в год. Власти этого государства планируют к 2027 году увеличить этот показатель до 126 млн тонн ежегодно.

Ранее Президент Палестины Махмуд Аббас призвал отправить гуманитарную помощь в сектор Газа и открыть гуманитарные коридоры.

Боевики движения ХАМАС атаковали Израиль 7 октября. После беспрецедентных ракетных обстрелов израильских городов, захвата десятков человек в заложники и убийства мирных жителей в приграничных поселениях армия Израиля нанесла мощный ответный удар по сектору Газа, сровняв с землей целые кварталы, и начала его осаду. Число погибших в результате нападения ХАМАС граждан Израиля достигло 1,3 тыс. человек. В секторе Газа от ответных израильских обстрелов погибли около 1,2 тыс. человек. Десятки израильтян и иностранных граждан, в том числе посетители международного музыкального фестиваля, остаются в заложниках у боевиков.

Все новости о конфликте между Палестиной и Израилем – в этом сюжете.