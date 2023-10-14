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Эмир Катара пригрозил прекратить поставки газа на Запад

Эмир Катара пригрозил прекратить поставки газа на Запад Фото: pixabay
Катар угрожает прекратить поставки газа на Запад, если агрессия против Палестины будет продолжена, сообщает Zakon.kz

По информации Pravda.ru власти Катара могут создать глобальный дефицит в поставках природного газа в знак поддержки Палестины.

"Если бомбардировки Газы не прекратятся, мы прекратим газоснабжение мира", — заявил эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани. Надо полагать, что речь идёт о европейских странах, для которых стабильные поставки газа из этой страны крайне важны.

Катар входит в пятёрку мировых поставщиков, производя 77 млн т сжиженного природного газа (СПГ) в год. Власти этого государства планируют к 2027 году увеличить этот показатель до 126 млн тонн ежегодно.

Ранее Президент Палестины Махмуд Аббас призвал отправить гуманитарную помощь в сектор Газа и открыть гуманитарные коридоры.

Боевики движения ХАМАС атаковали Израиль 7 октября. После беспрецедентных ракетных обстрелов израильских городов, захвата десятков человек в заложники и убийства мирных жителей в приграничных поселениях армия Израиля нанесла мощный ответный удар по сектору Газа, сровняв с землей целые кварталы, и начала его осаду. Число погибших в результате нападения ХАМАС граждан Израиля достигло 1,3 тыс. человек. В секторе Газа от ответных израильских обстрелов погибли около 1,2 тыс. человек. Десятки израильтян и иностранных граждан, в том числе посетители международного музыкального фестиваля, остаются в заложниках у боевиков.

Все новости о конфликте между Палестиной и Израилем – в этом сюжете.

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