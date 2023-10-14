Уже не смешно: Байден вновь споткнулся на лестнице

В штате Филадельфия в ходе мероприятия 80-летний американский лидер Джо Байден во время подъема на небольшую лестницу снова споткнулся и чуть не упал, сообщает Zakon.kz

Байден не смог преодолеть пять ступеней и дважды споткнулся, однако устоял на ногах, ухватившись за перила.

Biden almost wipes out as he takes the stage in Philadelphia pic.twitter.com/WYaL1btgiA — RNC Research (@RNCResearch) October 13, 2023

Джо Байден регулярно оговаривается и попадает в неловкие ситуации на публике, из-за чего возникают дискуссии о его плохом психическом и физическом здоровье.

Ранее сообщалось, что в июне Байден упал на церемонии выпуска курсантов академии военно-воздушных сил США в штате Колорадо, споткнувшись о стоявший у его ног ящик.



