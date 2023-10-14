Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Уже не смешно: Байден вновь споткнулся на лестнице

Уже не смешно: Байден вновь споткнулся на лестнице Фото: скриншот с видео
В штате Филадельфия в ходе мероприятия 80-летний американский лидер Джо Байден во время подъема на небольшую лестницу снова споткнулся и чуть не упал, сообщает Zakon.kz

Байден не смог преодолеть пять ступеней и дважды споткнулся, однако устоял на ногах, ухватившись за перила.

Джо Байден регулярно оговаривается и попадает в неловкие ситуации на публике, из-за чего возникают дискуссии о его плохом психическом и физическом здоровье.

Ранее сообщалось, что в июне Байден упал на церемонии выпуска курсантов академии военно-воздушных сил США в штате Колорадо, споткнувшись о стоявший у его ног ящик.


Читайте также

В Ташкенте студентка прыгнула под колеса поезда метро
В Ташкенте студентка прыгнула под колеса поезда метро
Эмир Катара пригрозил прекратить поставки газа на Запад
Эмир Катара пригрозил прекратить поставки газа на Запад
Ситуация в Украине: утечка оружия на Ближний Восток, Минобороны об уклонении от мобилизации
Ситуация в Украине: утечка оружия на Ближний Восток, Минобороны об уклонении от мобилизации
Елена Вебер
Байден Джо США
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане изменились Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой
Правила обмена валюты изменили в Казахстане
Казахстанцы смогут устраиваться на работу без справок
Казахстанцы смогут устраиваться на работу без справок
Правила снятия предпринимателями наличных денег с банковских счетов изменили в Казахстане
В правила снятия предпринимателями наличных денег с банковских счетов внесли изменения
Интернет от Илона Маска появился в Казахстане
Интернет от Илона Маска появился в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления