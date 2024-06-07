Байден заявил, что Израиль не планировал вторгаться в Россию

Американский лидер Джо Байден снова оговорился и заявил, что Израиль не планировал вторгаться на территорию России, сообщает Zakon.kz.

"Я думаю, он (Нетаньяху) меня слушает: они этого не сделали, они не собирались идти в Россию, вторгаться в Рафах полномасштабно", - отметил Байден во время интервью телеканалу ABC.



Ранее Байден перепутал названия стран и в результате оговорки раскритиковал решение Вашингтона "лезть на Украину". После этого он исправился, уточнив, что имел в виду Ирак и Афганистан. Президент добавил, что решение о вторжении в Ирак породило новые проблемы.

Ранее в начале мая сообщалось, что Джо Байден за четыре месяца оговорился на публике 148 раз.

Отметим, что Байдену уже 81 год. Он самый пожилой президент в истории США.