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Байден заявил, что Израиль не планировал вторгаться в Россию

Байден заявил, что Израиль не планировал вторгаться в Россию, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2024 05:25 Фото: Instagram/potus
Американский лидер Джо Байден снова оговорился и заявил, что Израиль не планировал вторгаться на территорию России, сообщает Zakon.kz.

"Я думаю, он (Нетаньяху) меня слушает: они этого не сделали, они не собирались идти в Россию, вторгаться в Рафах полномасштабно", - отметил Байден во время интервью телеканалу ABC.

Ранее Байден перепутал названия стран и в результате оговорки раскритиковал решение Вашингтона "лезть на Украину". После этого он исправился, уточнив, что имел в виду Ирак и Афганистан. Президент добавил, что решение о вторжении в Ирак породило новые проблемы. 

Ранее в начале мая сообщалось, что Джо Байден за четыре месяца оговорился на публике 148 раз.

Отметим, что Байдену уже 81 год. Он самый пожилой президент в истории США.

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