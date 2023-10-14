Число погибших в секторе Газа палестинцев превысило две тысячи человек

По данным Минздрава Палестины, число погибших из-за израильских ударов по сектору Газа достигло 2 215, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации ведомства, ранеными оказались 8714 граждан. Как уточнил Минздрав, на западном берегу реки Иордан погибли 54 палестинца, более 1100 пострадали.

В Израиле, по последним данным, за время конфликта погибло 1,3 тысячи человек, 3,5 тысячи пострадали. Продолжается опознание останков погибших в результате атаки Хамас.





Как сообщили в МВД сектора Газа, 70 человек погибли и более 200 ранены в результате израильского удара по колонне палестинских беженцев. Жители Газы вынуждены пить солоноватую воду из сельскохозяйственных колодцев из-за нехватки питьевой воды, заявили в ООН. У людей нет доступа к чистой воде из-за того, что прекратилась ее подача по водопроводу.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что у гражданского населения сектора Газы есть еще шесть часов, чтобы эвакуироваться в южные районы.





США направили военные самолеты на Ближний Восток, чтобы "сдерживать Иран" и региональные группировки от вмешательства в палестино-израильский конфликт, пишет Air Force Times со ссылкой на источник в Пентагоне.

Египет закрывает ворота единственного пограничного с сектором Газа КПП Рафах бетонными блоками

Фото: twitter

Обострение арабо-израильского конфликта произошло 7 октября. Позже стало известно, что боевики ХАМАС готовили свое нападение на Израиль с 2022 года. В ходе подготовки к осуществлению террористической деятельности группа завербовала 4,5 тысячи человек.



Ответственность за переговоры об освобождении иностранных заложников и пленных с двойным гражданством планировали взять на себя власти Египта. При этом информации о том, начались ли переговоры между сторонами, по-прежнему не было.