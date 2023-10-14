Израиль дал еще 6 часов жителям Газы для эвакуации
Представитель армии Израиля на арабском языке проинформировал, что ЦАХАЛ разрешит безопасное передвижение жителям Газы по двум основным дорогам на южной территории с 10:00 до 16:00 в субботу, пишет Jerusalem Post.
13 октября представители ООН получили информацию от армии Израиля о необходимости эвакуировать из осажденного сектора Газа около 1,1 млн человек за 24 часа.
По данным ООН, за этот период свои дома покинули десятки тысяч человек. До этого в целом по сектору Газа перемещенными лицами числились больше 400 тыс. Число погибших в секторе Газа превысило 1,9 тыс., ранены 7,7 тыс. человек.
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Представители палестинского движения ХАМАС в свою очередь заявили жителям осажденного израильскими войсками сектора Газа, что им не нужно покидать свои дома.