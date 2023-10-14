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Израиль дал еще 6 часов жителям Газы для эвакуации

флаг Палестины Фото: freepik
Армия Израиля дала еще 6 часов жителям Газы на перемещение на юг сектора "для их безопасности", сообщает Zakon.kz.

Представитель армии Израиля на арабском языке проинформировал, что ЦАХАЛ разрешит безопасное передвижение жителям Газы по двум основным дорогам на южной территории с 10:00 до 16:00 в субботу, пишет Jerusalem Post.

13 октября представители ООН получили информацию от армии Израиля о необходимости эвакуировать из осажденного сектора Газа около 1,1 млн человек за 24 часа. 

По данным ООН, за этот период свои дома покинули десятки тысяч человек. До этого в целом по сектору Газа перемещенными лицами числились больше 400 тыс. Число погибших в секторе Газа превысило 1,9 тыс., ранены 7,7 тыс. человек.

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Представители палестинского движения ХАМАС в свою очередь заявили жителям осажденного израильскими войсками сектора Газа, что им не нужно покидать свои дома.

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