Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Костомаров поделился видео вождения автомобиля после ампутации кистей

спорт Фото: скриншот видео
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров показал, как водит машину после ампутации кистей, сообщает Zakon.kz.

 Видео 14 октября спортсмен опубликовал в своем Telegram-канале.

"Нет ничего невозможного. Без ручек за рулем!" – написал он.

Костомаров рассказал, что тренируется водить автомобиль на мотоциклетной трассе. Спортсмен уже отрабатывает повороты и торможение.


"Чувствую нормально, руке только чуть неприятно левой", – отметил олимпийский чемпион.


В январе 2023 года Костомарова госпитализировали в больницу из-за тотального вирусно-бактериального поражения легких. Несмотря на тяжелое состояние, врачам удалось спасти Костомарову жизнь. Но спортсмен перенес несколько ампутаций на руках и ногах.

3 октября 2023 года впервые в своей новой жизни в новом протезе олимпийский чемпион Роман Костомаров написал слово "Мама".

Читайте также

в Турции произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Турции
премьер
Протестующие в Тель-Авиве требуют отставки премьер-министра Израиля
число погибших в секторе Газа превысило 2 тысячи
Число погибших в секторе Газа палестинцев превысило две тысячи человек
Елена Беляева
Россия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане изменились Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой
Правила обмена валюты изменили в Казахстане
дождливая погода в Алматы
Погода в Алматы на неделю: после похолодания в городе потеплеет
Казахстанцы смогут устраиваться на работу без справок
Казахстанцы смогут устраиваться на работу без справок
дождь в Алматы, октябрьская погода
Дождь на Покров: народные приметы на 14 октября
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления