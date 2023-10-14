Костомаров поделился видео вождения автомобиля после ампутации кистей

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров показал, как водит машину после ампутации кистей, сообщает Zakon.kz.

Видео 14 октября спортсмен опубликовал в своем Telegram-канале.

"Нет ничего невозможного. Без ручек за рулем!" – написал он.

Костомаров рассказал, что тренируется водить автомобиль на мотоциклетной трассе. Спортсмен уже отрабатывает повороты и торможение.





"Чувствую нормально, руке только чуть неприятно левой", – отметил олимпийский чемпион.





В январе 2023 года Костомарова госпитализировали в больницу из-за тотального вирусно-бактериального поражения легких. Несмотря на тяжелое состояние, врачам удалось спасти Костомарову жизнь. Но спортсмен перенес несколько ампутаций на руках и ногах.

3 октября 2023 года впервые в своей новой жизни в новом протезе олимпийский чемпион Роман Костомаров написал слово "Мама".

