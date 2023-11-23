Костомаров не сдается: спортсмен показал, как пытается освоить большой теннис

Фигурист и Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров, перенесший ампутацию ног и кисти правой руки показал подписчикам как осваивает теннис. Он побывал на тренировке у своей дочери и попытался поиграть с протезом, сообщает Zakon.kz

На видео Костомаров держит ракетку протезом руки и несколько раз роняет ее, пытаясь отбить мяч. После этого ракетку привязывают к протезу, чтобы она не выпадала.

"Сначала полное разочарование. Без рук ужасно трудно… и морально и физически. Но потом можно найти выход из этой ситуации, если сильно захотеть. А хочу я ОЧЕНЬ", - написал в Telegram Костомаров.

Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года и провел в клинике 175 дней. Из-за развития некроза спортсмену сделали несколько операций по ампутации стоп и кистей рук.

17 ноября Костомаров опубликовал опубликовал фотографию с медицинскими сотрудниками больницы в Коммунарке, в которой спортсмен и провел 175 дней.



