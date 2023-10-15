Сообщается об израильских авиаударах по аэропорту Алеппо в Сирии

В субботу вечером израильские военные самолеты нанесли удар по международному аэропорту Алеппо в Сирии, сообщает Zakon.kz

По информации Jerusalem Post авиаудары были нанесены через несколько часов после того, как из Сирии были выпущены две ракеты по Израилю.

Сообщается, что авиаудары были нацелены на взлетно-посадочную полосу в аэропорту Алеппо, которая была недавно отремонтирована после повреждения в результате ранее предполагаемых израильских авиаударов в четверг.

Как пишет SHOT целью обстрела было не допустить передачи оружия от Ирана боевикам "Хезболлы".

Международный аэропорт в Дамаске также подвергся нападению и был выведен из строя в четверг.

Сообщений о пострадавших пока не поступало.

По информации Минобороны Сирии воздушная гавань выведена из строя.

Ранее писали о том, что ЦАХАЛ в субботу нанес удар по двум террористическим ячейкам, пытавшимся атаковать Израиль из Ливана.

Израильские СМИ также сообщали, что принято решение о начале сухопутной операции в секторе Газа после 00:00.