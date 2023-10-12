Израиль разбомбил два сирийских аэропорта

Аэропорты двух сирийских городов, Дамаска и Алеппо, выведены из строя после израильских ракетных ударов, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Al-Arabiya 12 октября, Израиль нанес одновременные удары по аэропортам Алеппо и Дамаска, сильно повредив взлетно-посадочные полосы и выведя оба объекта из строя. Сирия привела в боеготовность системы ПВО в ответ на эту атаку.

Вооруженные силы Израиля пока никак не прокомментировали обстрел. Однако израильская армия ранее неоднократно наносила удары по целям на территории Сирии, которые считает связанными с враждебным стране Ираном. По предварительной информации, целью ударов было нарушение линий снабжения, ведущих из Ирана в Сирию. Кроме того, обстрелы произошли за сутки до того, как министр иностранных дел Ирана должен был прибыть в Сирию.

Тем временем продолжаются боевые действия между Израилем и боевиками палестинского движения ХАМАС. Израильские власти объявили, что не возобновят водо- и электроснабжение сектора Газа до тех пор, пока ХАМАС не вернет всех удерживаемых заложников.

Боевики движения ХАМАС атаковали Израиль 7 октября. После беспрецедентных ракетных обстрелов израильских городов, захвата десятков человек в заложники и убийства мирных жителей в приграничных поселениях армия Израиля нанесла мощный ответный удар по сектору Газа, сровняв с землей целые кварталы, и начала его осаду. Число погибших в результате нападения ХАМАС граждан Израиля достигло 1,3 тыс. человек. В секторе Газа от ответных израильских обстрелов погибли около 1,2 тыс. человек. Десятки израильтян и иностранных граждан, в том числе посетители международного музыкального фестиваля, остаются в заложниках у боевиков.

Все новости о конфликте между Палестиной и Израилем – в этом сюжете.