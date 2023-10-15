В Польше проходят парламентские выборы

15 октября граждане Польши выберут состав парламента страны и состав правительства на ближайшие четыре года, сообщает Zakon.kz.

Опросы общественного мнения показывают, что националистическая партия "Право и справедливость" (ПиС) получит наибольшее количество голосов, но может столкнуться с трудностями при создании правящей коалиции, давая шанс оппозиции во главе с бывшим главой ЕС Дональдом Туском, пишет France24.

Право голоса имеют около 29 миллионов человек, в том числе полмиллиона зарегистрированных за рубежом в составе большой диаспоры.

Избирательные участки в странах ЕС и НАТО открылись в 05:00 по Гринвичу (10:00 по Астане) и закроются в 19:00 по Гринвичу (00:00 по Астане), сразу же после этого ожидаются экзитполы, а окончательные результаты – в понедельник.

Что нужно знать о выборах в Польше

Выборы определяют состав нижней палаты парламента (Сейма) из 460 членов и верхней палаты Сената из 100 мест.

Правящая в Польше популистская партия "Право и справедливость" (ПиС) баллотируется на третий срок подряд.

Опросы показывают, что ПиС получит большинство голосов, но с трудом сможет построить правящую коалицию.

Эти выборы рекламируются как повлияющие на будущие отношения с Европейским союзом и соседней Украиной.

Главный оппозиционный альянс возглавляет бывший чиновник ЕС Дональд Туск.

В сентябре польская оппозиционная коалиция "Гражданская платформа" пообещала привлечь к государственному трибуналу президента и остальную верхушку власти в случае своей победы на будущих парламентских выборах.

"Поставить перед государственным трибуналом Анджея Дуду (президент Польши), Матеуша Моравецкого (премьер-министр), Яцека Сасина (министр государственных активов), Збигнева Зибро (министр юстиции, генеральный прокурор), Адама Глапинского (глава Национального банка), Мачея Свирского (глава национального совета по телевидению и радиовещанию), Петра Глиньского (министр культуры и национального наследия)", — говорится в предвыборной программе "Гражданской платформы".

Также в программе содержится обещание обнародовать списки лиц, которые незаконно подвергались прослушке, и тех, кто принимал незаконные решения о прослушивании граждан.

