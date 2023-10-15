Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Польше проходят парламентские выборы

флаг Польши Фото: freepik
15 октября граждане Польши выберут состав парламента страны и состав правительства на ближайшие четыре года, сообщает Zakon.kz.

Опросы общественного мнения показывают, что националистическая партия "Право и справедливость" (ПиС) получит наибольшее количество голосов, но может столкнуться с трудностями при создании правящей коалиции, давая шанс оппозиции во главе с бывшим главой ЕС Дональдом Туском, пишет France24.

Право голоса имеют около 29 миллионов человек, в том числе полмиллиона зарегистрированных за рубежом в составе большой диаспоры.

Избирательные участки в странах ЕС и НАТО открылись в 05:00 по Гринвичу (10:00 по Астане) и закроются в 19:00 по Гринвичу (00:00 по Астане), сразу же после этого ожидаются экзитполы, а окончательные результаты – в понедельник.

Что нужно знать о выборах в Польше

  • Выборы определяют состав нижней палаты парламента (Сейма) из 460 членов и верхней палаты Сената из 100 мест.
  • Правящая в Польше популистская партия "Право и справедливость" (ПиС) баллотируется на третий срок подряд.
  • Опросы показывают, что ПиС получит большинство голосов, но с трудом сможет построить правящую коалицию.
  • Эти выборы рекламируются как повлияющие на будущие отношения с Европейским союзом и соседней Украиной.
  • Главный оппозиционный альянс возглавляет бывший чиновник ЕС Дональд Туск.

В сентябре польская оппозиционная коалиция "Гражданская платформа" пообещала привлечь к государственному трибуналу президента и остальную верхушку власти в случае своей победы на будущих парламентских выборах.

"Поставить перед государственным трибуналом Анджея Дуду (президент Польши), Матеуша Моравецкого (премьер-министр), Яцека Сасина (министр государственных активов), Збигнева Зибро (министр юстиции, генеральный прокурор), Адама Глапинского (глава Национального банка), Мачея Свирского (глава национального совета по телевидению и радиовещанию), Петра Глиньского (министр культуры и национального наследия)", — говорится в предвыборной программе "Гражданской платформы".

Также в программе содержится обещание обнародовать списки лиц, которые незаконно подвергались прослушке, и тех, кто принимал незаконные решения о прослушивании граждан.

Читайте также

рация
Пакистанские силы убили 6 предполагаемых боевиков Талибана
землетрясение
Более 150 человек пострадали от третьего за неделю землетрясения в Афганистане
флаг Израиля
В МИД опровергли информацию о пропавшем в Израиле казахстанце
Мухит Турсынали
Европейский Союз Польша
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
гроза
Снег, туман и сильный ветер: синоптики выпустили штормовое предупреждение на 15 октября
задержание
Карагандинца задержали за призыв убивать русских в Казахстане
Правила снятия предпринимателями наличных денег с банковских счетов изменили в Казахстане
В правила снятия предпринимателями наличных денег с банковских счетов внесли изменения
авто
Смерть мобилографа группы "Ирина Кайратовна" прокомментировали в полиции
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления