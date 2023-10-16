Борцы сумо вынудили авиакомпанию предоставить второй самолет из-за перевеса

Авиакомпания Japan Airlines поставила дополнительный самолет после того, как борцы сумо сделали самолет слишком тяжелым для полета, сообщает Zakon.kz.

На прошлой неделе авиакомпания Japan Airlines пошла на необычный шаг – пересадила несколько борцов сумо на спешно организованный специальный рейс, сообщает The Guardian.

Администрация авиакомпании опасалась, что у двух самолетов, на которых должны были лететь сумоисты, не хватит топлива из-за ограничений по весу.



Обеспокоенность по поводу запаса топлива возникла после того, как в четверг сотрудники аэропорта узнали, что в списках пассажиров значатся борцы сумо, вес которых, по их оценкам, в среднем составляет 120 кг, что значительно превышает среднюю норму в 70 кг. Для 27 борцов организовали дополнительный рейс.

Борцы сумо должны были вылететь на самолетах Boeing 737-800 из токийского аэропорта Ханеда и аэропорта Итами в Осаке на остров Амами Ошима, расположенный на юге страны. Туда сумоисты направлялись для участия в спортивном фестивале.