Глава МИД России Лавров отправится в Северную Корею

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на этой неделе посетит Северную Корею. Москва укрепляет связи с Пхеньяном на фоне обвинений США в том, что Ким Чен Ын снабжает Путина оружием, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Associated Press 16 октября, визит Сергея Лаврова в Пхеньян состоится 18-19 октября. Российский МИД пока что выступил лишь с кратким заявлением, в котором анонсировал эту поездку безо всяких подробностей о ее целях или о том, с кем будет встречаться глава министерства.

Тем временем власти США обвинили Северную Корею в том, что она активно снабжает РФ оружием для поддержания российско-украинского военного конфликта. По данным Белого дома, в Россию из КНДР отправили более тысячи контейнеров с вооружением и боеприпасами.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын побывал с визитом в России в прошлом месяце и встречался там с Владимиром Путиным. Официальный представитель Пентагона Джон Кёрби заявил, что КНДР поставляет РФ оружие в обмен на продвинутые военные технологии и помощь в реализации ядерной программы.

Ранее Северная Корея закрепила свой ядерный статус в конституции.