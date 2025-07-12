Россия предостерегла три страны от формирования альянса против Северной Кореи

12 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров предостерег США, Южную Корею и Японию от формирования партнерства в области безопасности, направленного против Северной Кореи, сообщает Zakon.kz.

По информации NBC News, Сергей Лавров посетил союзницу своей страны для переговоров о дальнейшем укреплении их бурно развивающегося военного и иного сотрудничества. Он встретился со своим северокорейским коллегой Чхве Сон Хи.

В последние годы отношения между Россией и Северной Кореей крепнут. Это вызывает опасения у Южной Кореи, США и других стран, что Россия может передать Северной Корее чувствительные технологии, которые смогут повысить опасность ее ядерной и ракетной программ.

После встречи с Чхве в субботу Лавров призвал США, Южную Корею и Японию, не заниматься наращиванием военного потенциала вокруг Северной Кореи.

"Мы предостерегаем от использования этих связей для создания альянсов, направленных против кого-либо, включая Северную Корею и, конечно, Россию", – заявил он журналистам ТАСС.

Северная Корея рассматривает крупные военные учения под руководством США как репетиции вторжения. Она давно утверждает, что вынуждена разрабатывать ядерное оружие для защиты от военных угроз со стороны США. Лавров заявил, что Россия понимает решение Северной Кореи стремиться к созданию ядерного оружия.

Ранее сообщалось, что Иран вновь готов вернуться к переговорам с США по ядерной сделке.