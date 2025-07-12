#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
520.93
609.07
6.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
520.93
609.07
6.68
Мир

Россия предостерегла три страны от формирования альянса против Северной Кореи

Флаг России, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2025 03:59 Фото: unsplash
12 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров предостерег США, Южную Корею и Японию от формирования партнерства в области безопасности, направленного против Северной Кореи, сообщает Zakon.kz.

По информации NBC News, Сергей Лавров посетил союзницу своей страны для переговоров о дальнейшем укреплении их бурно развивающегося военного и иного сотрудничества. Он встретился со своим северокорейским коллегой Чхве Сон Хи.

В последние годы отношения между Россией и Северной Кореей крепнут. Это вызывает опасения у Южной Кореи, США и других стран, что Россия может передать Северной Корее чувствительные технологии, которые смогут повысить опасность ее ядерной и ракетной программ.

После встречи с Чхве в субботу Лавров призвал США, Южную Корею и Японию, не заниматься наращиванием военного потенциала вокруг Северной Кореи.

"Мы предостерегаем от использования этих связей для создания альянсов, направленных против кого-либо, включая Северную Корею и, конечно, Россию", – заявил он журналистам ТАСС.

Северная Корея рассматривает крупные военные учения под руководством США как репетиции вторжения. Она давно утверждает, что вынуждена разрабатывать ядерное оружие для защиты от военных угроз со стороны США. Лавров заявил, что Россия понимает решение Северной Кореи стремиться к созданию ядерного оружия.

Ранее сообщалось, что Иран вновь готов вернуться к переговорам с США по ядерной сделке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Из Минюста США уволили 20 человек за расследования дел против Трампа
Мир
02:59, 13 июля 2025
Из Минюста США уволили 20 человек за расследования дел против Трампа
Около 50 сотрудников бумажной фабрики отравились на работе в Турции
Мир
00:37, 13 июля 2025
Около 50 сотрудников бумажной фабрики отравились на работе в Турции
Иран вновь готов вернуться к переговорам с США по ядерной сделке
Мир
22:47, 12 июля 2025
Иран вновь готов вернуться к переговорам с США по ядерной сделке
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: