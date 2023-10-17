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Владимир Путин прибыл в Китай

Владимир Путин прибыл в Китай Фото: скриншот с видео
Лидер Российской Федерации утром 17 октября прилетел в аэропорт Пекина в рамках официального визита в Китай, сообщает Zakon.kz.

Владимир Путин пример участие в форуме "Один пояс, один путь", а также планируется, что он проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Это второй за последнее время зарубежный выезд российского лидера.


Владимир Путин прибыл в Китай

Фото: скриншот с видео


Накануне в Китай прибыл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который совершает официальный визит в страну, где примет участие в форуме "Один пояс, один путь" и проведет ряд встреч.

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