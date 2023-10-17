Президент США Джо Байден посетит Израиль в среду на фоне опасений, что война с ХАМАС перерастет в более масштабный конфликт, сообщает Zakon.kz.

Как ожидается, глава Белого дома встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и подтвердит солидарность страны с Израилем, сообщает Sky News.



Решение о поездке было принято после девятичасовых переговоров между Байденом, Нетаньяху и другими официальными лицами.



По словам госсекретаря США Энтони Блинкена президент Байден повторит "кристально ясное послание" любому государству, пытающемуся "воспользоваться сложившейся ситуацией" и напасть на Израиль.



Блинкен отметил, что около 2 тыс. американских военнослужащих будут готовы в течение 24 часов – вместо обычных 96 часов – направиться в израильский регион, чтобы в случае необходимости оказать помощь.

После встречи с израильскими властями Джо Байден, как ожидается, отправится в Амман, где встретится с королем Иордании Абдаллой II, президентом Египта Абдель Фаттахом аль-Сиси и президентом Палестины Махмудом Аббасом.



Израильские военные заявили, что на территории Сектора Газа удерживается 199 заложников, в том числе несколько американцев и британцев. Ранее официальный представитель ХАМАС потребовал освободить 6 тыс. палестинских мужчин и женщин, содержащихся в израильских тюрьмах, в обмен на заложников в Газе.