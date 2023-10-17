Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Первый снег выпал в вотчине Деда Мороза

первый снег Фото: pixabay
Российский Дед Мороз опубликовал видео с выпавшим первым снегом в его вотчине – Великом Устюге, сообщает Zakon.kz.
"Первый снег", – говорится в описании видео, опубликованном в Telegram.


Вотчина Деда Мороза находится в Великом Устюге Вологодской области. В 2023 году власти региона расширили ее до 150 гектаров. Уже есть инвесторы, которые готовы создать здесь крупнейший развлекательный парк. Планируется, что все предпринятые меры позволят увеличить турпоток до 650 тысяч туристов в год в ближайшей перспективе.

Ранее алматинцы и гости города опубликовали видео о снеге, выпавшем на Медеу 13 октября 2023 года.

Читайте также

президент Украины
Киев поддерживает Израиль в праве на защиту, Зеленский отметил эффективность оружия ЕС – ситуация в Украине
заражение коронавирусом
Более 17 тысяч новых случаев заражения COVID зафиксировали в России
Иран
Лидер Ирана: Если преступления Израиля продолжатся, никто не остановит мусульман
Елена Беляева
Россия
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казавтожол вернет 69 тысячам водителей деньги за проезд по платным дорогам
"КазАвтоЖол" вернет 69 тысячам казахстанцев деньги за проезд по платным дорогам
Максим Галкин собирается покинуть Израиль
Максим Галкин собирается покинуть Израиль
Казахстан кино прокат
Скандал с прокатом фильма "Міржақып. Оян, Қазақ" прокомментировала Балаева
В Алматы ежедневно "въезжает" целая Латвия, два автопарка Астаны или пять Западно-Казахстанских областей
В Алматы ежедневно "въезжает" целая Латвия
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления