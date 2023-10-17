Первый снег выпал в вотчине Деда Мороза

Российский Дед Мороз опубликовал видео с выпавшим первым снегом в его вотчине – Великом Устюге, сообщает Zakon.kz.

"Первый снег", – говорится в описании видео, опубликованном в Telegram.





Вотчина Деда Мороза находится в Великом Устюге Вологодской области. В 2023 году власти региона расширили ее до 150 гектаров. Уже есть инвесторы, которые готовы создать здесь крупнейший развлекательный парк. Планируется, что все предпринятые меры позволят увеличить турпоток до 650 тысяч туристов в год в ближайшей перспективе.

Ранее алматинцы и гости города опубликовали видео о снеге, выпавшем на Медеу 13 октября 2023 года.