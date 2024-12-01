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Двухметровую матрешку готовят в подарок Деду Морозу из Великого Устюга

Двухметровую матрешку из шерсти решили подарить российскому Деду Морозу, фото - Новости Zakon.kz от 01.12.2024 20:48 Фото: Telegram/Российский Дед Мороз
Двухметровую матрешку из цветной шерсти преподнесут в подарок Деду Морозу из Великого Устюга Вологодской области, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в резиденции в Telegram.

"Двухметровую матрешку получит в подарок Дед Мороз из Великого Устюга. Уникальный подарок подготовила известная художница из северной столицы Валерия Лошак, а помогали ей дети и взрослые. На создание матрешки, выполненной в технике войлоковаляния, ушло несколько килограммов цветной шерсти", – говорится в сообщении.

Как уточняется, работа по созданию игрушки продолжалась около месяца. Вес подарочной матрешки составил порядка 50 кг.

Ранее сообщалось, что в Казахстане подорожали услуги Деда Мороза и Снегурочки.

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