На Медеу выпал снег
Фото: zakon.kz
Алматинцы и гости города публикуют видео о снеге, выпавшем на Медеу 13 октября 2023 года, сообщает Zakon.kz.
В социальных сетях стали появляться видео о снеге на Медеу.
Несмотря на то, что 13 октября метеорологические станции прогнозировали в Алматы дождь и сильный ветер, к вечеру на Медеу пошел снег с дождем. Мокрый снег интенсивно валит на улицы, но так же быстро тает.
Осадков не так много, но алматинцы уже чувствуют приближение зимы.
Фото: zakon.kz
5 сентября в Казнете появились фотографии первого снега, выпавшего в горах Алматы и Алматинской области.
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Впрочем, алматинцы еще смогут согреться осенним солнцем. Как отмечают синоптики "Казгидромет", в течение семи дней температура воздуха в южной столице прогреется до 22 градусов. Подробнее о погоде читайте здесь.
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