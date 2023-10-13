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На Медеу выпал снег

На Медео выпал первый снег Фото: zakon.kz
Алматинцы и гости города публикуют видео о снеге, выпавшем на Медеу 13 октября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

В социальных сетях стали появляться видео о снеге на Медеу. 

Несмотря на то, что 13 октября метеорологические станции прогнозировали в Алматы дождь и сильный ветер, к вечеру на Медеу пошел снег с дождем. Мокрый снег интенсивно валит на улицы, но так же быстро тает.

Осадков не так много, но алматинцы уже чувствуют приближение зимы. 

На Медео выпал первый снег

Фото: zakon.kz

5 сентября в Казнете появились фотографии первого снега, выпавшего в горах Алматы и Алматинской области.

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Впрочем, алматинцы еще смогут согреться осенним солнцем. Как отмечают синоптики "Казгидромет", в течение семи дней температура воздуха в южной столице прогреется до 22 градусов. Подробнее о погоде читайте здесь. 

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