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Киев поддерживает Израиль в праве на защиту, Зеленский отметил эффективность оружия ЕС – ситуация в Украине

президент Украины Фото: president.gov.ua
Президент Владимир Зеленский провел очередную Ставку главнокомандующего, на которой заслушал доклады командующих и отметил эффективность предоставленного партнерами оружия, благодаря которому есть результат по уничтожению баз и логистики противника, сообщает Zakon.kz.
  • Украина не осуществит свои планы по захвату российских территорий и может потерять еще больше своих земель, заявил бывший американский дипломат Час Фриман в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
  • Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал мировых лидеров остерегаться "проклятого рукопожатия" Владимира Зеленского, встреча с которым оборачивается большими внутренними проблемами и громкими отставками.
  • Согласно данным онлайн-карты воздушных тревог, в столице Украины впервые за 15 дней объявили воздушную тревогу.
  • Россия готова обсуждать на международной площадке Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) вопросы, касающиеся поставок зерна, а также поднимать вопрос о неправомерности введенных в отношении РФ санкций, которые блокируют поставки российского продовольствия.
  • Премьер-министр Чехии Петр Фиала на конференции SH!FTS заявил, что будущее западной цивилизации и ее базовые ценности, такие как уважение к человеческой жизни и уважение к гражданскому населению, поставлены на карту в Украине и Израиле.
  • Лидеры Евросоюза и США на двухстороннем саммите 20 октября заявят о долгосрочной финансовой и военной поддержке Украины. Об этом сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС.
  • Верховная рада одобрила закон, согласно которому доходы ряда высших чиновников и политиков Украины - так называемых политически значимых лиц – будут проверяться даже после того, как они покинут свои посты, сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк. Принятие этого документа было одним из условий для продвижения переговоров с Международным валютным фондом (МВФ) и Евросоюзом.
  • Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок пообещала Украине и Молдове дальнейшую поддержку в борьбе с Россией, несмотря на кризис на Ближнем Востоке.
  • Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) направило в суд дело о завладении 200 млн гривен (5,48 млн долларов) бывшим первым вице-премьером Украины.
  • Украина поддерживает Израиль в его праве на защиту, а также выступает за политико-дипломатическое урегулирование конфликта и реализацию принципа двух государств, Израиля и Палестины, которые будут жить рядом в мире, говорится на сайте Министерства иностранных дел Украины.
  • Нанесение ударов по аэродромам российских сил важно для Украины, поскольку там базируются вертолеты, которые работают близко к линии фронта, и могут поражать военную технику Сил обороны, заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире "Радио Свобода".
  • Украина впервые применила дальнобойную американскую ракету ATACMS, сообщает The Wall Street Journal.

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