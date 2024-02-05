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Ситуация в Украине: Зеленский подтвердил, что рассматривает отставку Залужного

Зеленский подтвердил, что собирается отправить в отставку Залужного Фото: wikimedia
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что рассматривает вопрос о возможной отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. При этом Залужный сейчас – один из самых популярных людей в стране, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает "Украинская правда", заявление о возможной отставке Валерия Залужного украинский президент сделал в интервью итальянскому телеканалу RAI TV.

"Я имею в виду ротацию целого ряда государственных лидеров, не только в одном секторе, таком как военный. Я размышляю над этой заменой, но нельзя сказать, что здесь мы заменили одного человека... Если мы хотим победить, мы должны толкать всех в одном направлении, убежденные в победе, мы не можем отчаяться, опустить руки, мы должны иметь правильные позитивные энергии", – сказал Владимир Зеленский.

Президент Украины добавил, что вооруженным силам и политической структуре страны, по его мнению, "нужна перезагрузка".

Украинские и западные СМИ ранее утверждали, что на текущей неделе Зеленский предложил Залужному уйти в отставку. Главнокомандующий ответил отказом.

"Напряжение между президентом и Залужным нарастает по мере того, как страна сталкивается с серьезной нехваткой боеприпасов и человеческих ресурсов после провального летнего контрнаступления. Необходимость более широкой мобилизации, чтобы восполнить потери, по сообщениям, стала одним из поводов для разногласий", – отмечает ABC News.

По сообщению "Украинской правды", наряду с Залужным президент Зеленский рассматривает возможность отправить в отставку начальника генерального штаба ВСУ Сергея Шапталу. Источник издания утверждает, что "все эти события могут произойти посреди недели".

На минувшей неделе в западных СМИ появилась информация о том, что отставка Валерия Залужного – это фактически решенный вопрос. При этом Залужный остается одним из самых популярных людей в стране. Согласно соцопросам, 88% украинцев одобряют его деятельность.

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Ситуация в Украине Зеленский Владимир Украина
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