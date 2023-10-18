Израиль: Удар по больнице в секторе Газа нанесли палестинские боевики

Посольство Израиля в Казахстане прокомментировало взрыв в баптистской больнице на территории сектора Газа, в результате которого погибли несколько сотен человек, сообщает Zakon.kz.

Как говорится в официальном заявлении посольства Израиля в Казахстане, распространенном 18 октября, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) решительно отвергает обвинения в ударе по больнице в секторе Газа. В посольстве напомнили, что трагический инцидент произошел 17 октября около 21:00 по местному времени, и палестинские источники немедленно обвинили Израиль в бомбардировке без выяснения подробностей.

"После расследования информации из разных источников и видеозаписи с места взрыва ЦАХАЛ пришел к выводу, что баптистская больница пострадала от попадания одной из ракет, выпущенных с близкого расстояния исламской группировкой "Джихад". Более того, израильские воздушные силы не предпринимали никаких действий в этом секторе. Излишне уточнять, что ЦАХАЛ ведет войну против ХАМАС в соответствии с международным правом и не атакует больницы", – говорится в заявлении посольства.

Израильские дипломаты обратились к международному сообществу с просьбой официально осудить ХАМАС и исламскую группировку "Джихад" за атаки на гражданское население Израиля и использование мирных жителей палестинской автономии в качестве живого щита. В посольстве указывают, что боевики превращают гражданские объекты в военные оперативные центры и склады боеприпасов.

"В течение 11 дней военных действий Армия обороны Израиля прилагала максимальные усилия во избежание ударов по социальной инфраструктуре Газы, в попытке свести к минимуму потери среди гражданского населения. Даже без изучения фактов абсурдны предположения, что Израиль принял решение атаковать госпиталь, тем более в период визита президента США Байдена в регион". заявление посольства Израиля в Казахстане

Согласно заявлению дипломатов, Израиль не предпринимал никаких действий в районе Зейтун, где находился госпиталь. Представители посольства подчеркнули, что на всех опубликованных видео можно точно проследить направление движения ракеты, упавшей на госпиталь. Взрыв произошел после залпа, выпущенного по Израилю с территории Газы, отметили дипломаты.

Обострение конфликта между палестинским движением ХАМАС и Израилем произошло 7 октября, когда боевики атаковали приграничные территории Израиля, убили сотни гражданских лиц и взяли заложников. Вскоре после этого армия Израиля вытеснила ХАМАС с израильских территорий и взяла в осаду сектор Газа. Сейчас ситуация в Газе близка к гуманитарной катастрофе.

Удар по больнице в Газе произошел 17 октября, погибли более 500 человек (позднее сообщалось о 800 погибших). Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам инцидента, во многих странах прошли акции протеста.

О том, как отреагировали мировые лидеры и СМИ на эту ситуацию, можно прочесть здесь. Все новости о конфликте между палестинскими боевиками и Израилем – в этом сюжете.