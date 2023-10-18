Президент Палестины объявил траур по жертвам удара по больнице в Газе

Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам израильского удара по больнице в секторе Газа, сообщает Zakon.kz.

"Глава государства Палестина Махмуд Аббас объявил траур на три дня и поручил приспустить флаги в знак скорби по жертвам удара по больнице", – говорится в сообщении агентства WAFA.

Ранее телеканал Al-Jazeera сообщил со ссылкой на представителя минздрава Газы, что более 500 человек погибли при израильском ударе по больнице "Аль-Ахли Аль-Маадани" в секторе Газа.

Эскалация конфликта между Израилем и Палестиной началась утром 7 октября. ХАМАС выпустил тысячи ракет по израильской территории, затем туда проникли его боевики.



Посольство Казахстана в Тель-Авиве обратилось к казахстанским гражданам в связи со сложившейся в Израиле ситуацией, дипломаты попросили граждан соблюдать меры безопасности. В Air Astana сообщили, что авиакомпания предпринимает меры для организации безопасного возвращения казахстанцев на родину, включая сотрудников авиакомпании, находящихся в Тель-Авиве.