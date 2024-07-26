Во время церемонии открытия Олимпиады в Париже ожидается ливень

Французские метеорологи обещают сильный дождь вечером 26 июля в Париже именно во время официальной церемонии открытия ХХХIII летней Олимпиады-2024, сообщает Zakon.kz.

По словам французского синоптика Патрика Марльера, есть большие опасения, что во время торжества на реке Сена будет ливень.



"Вечер Парижа на несколько часов будет омрачен природным явлением. 26 июля утром ожидаем дождь, который, к сожалению, усилится ближе к вечеру. Общее количество осадков с 18 до 19 часов будет значительным, до 25-30 мм. Для сравнения, это равно 15 дням осадков всего за несколько часов. Такая норма может потушить огонь и от этого никуда не деться. Ожидается довольно сильный дождь". Заявление специалиста-метеоролога Патрика Марльера

Церемония открытия Олимпийских игр-2024 в Париже состоится 26 июля. Начало запланировано на 22:30 по казахстанскому времени.

Торжественная церемония, которая обещает быть грандиозной, на реке Сена соберет около 320 000 зрителей. На шоу также приглашены около 100 глав государств и правительств.

Тем временем за два стартовых дня Олимпиады-2024 участились разного рода жалобы на нехватку еды в олимпийской деревне. Доказательством этого инцидента стал отказ английских атлетов от питания из-за ее недостаточного количества и качества.