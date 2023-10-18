Импичмент президента Грузии не состоялся: Зурабишвили остается на своем посту
Парламент Грузии рассмотрел вопрос об отстранении Саломе Зурабишвили от должности президента в порядке импичмента. "За" проголосовали 86 депутатов, "против" – 1. Таким образом, импичмент не состоялся – для этого нужно было набрать 100 голосов, пишет Sputnik Грузия.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили во время своего выступления в Парламенте в рамках процедуры импичмента заявила, что не нарушала Конституцию страны, и раскритиковала решение Конституционного суда.
"Этот день настал. Грузия тоже стала свидетелем этого. Впервые в истории Грузии проводится импичмент президента, и вы красуетесь этим... Этим процессом вы якобы доказываете верховенство закона. А в это время решение от 16 октября войдет (в историю. – Прим. ред.) не как победа верховенства закона, а как укрепление однопартийного правления над судебной системой", – заявила Зурабишвили.
16 октября Конституционный суд Грузии признал, что президент Саломе Зурабишвили нарушила Конституцию страны, поехав за границу без согласия правительства, и разрешил начать процедуру ее импичмента.
Суд признал, что поездки Зурабишвили в ряд европейских стран в августе и сентябре нарушили 52-ю статью Конституции Грузии, по которой президент осуществляет представительские полномочия во внешней политике с согласия правительства.