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Импичмент президента Грузии не состоялся: Зурабишвили остается на своем посту

Импичмент президента Грузии не состоялся - Зурабишвили остается на своем посту Фото: parliament.ge
Импичмент президента Грузии 18 октября 2023 года поддержали лишь 86 депутатов парламента вместо минимально необходимых 100. Саломе Зурабишвили сохранила за собой пост, сообщает Zakon.kz.

Парламент Грузии рассмотрел вопрос об отстранении Саломе Зурабишвили от должности президента в порядке импичмента. "За" проголосовали 86 депутатов, "против" – 1. Таким образом, импичмент не состоялся – для этого нужно было набрать 100 голосов, пишет Sputnik Грузия.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили во время своего выступления в Парламенте в рамках процедуры импичмента заявила, что не нарушала Конституцию страны, и раскритиковала решение Конституционного суда.


"Этот день настал. Грузия тоже стала свидетелем этого. Впервые в истории Грузии проводится импичмент президента, и вы красуетесь этим... Этим процессом вы якобы доказываете верховенство закона. А в это время решение от 16 октября войдет (в историю. – Прим. ред.) не как победа верховенства закона, а как укрепление однопартийного правления над судебной системой", – заявила Зурабишвили.

16 октября Конституционный суд Грузии признал, что президент Саломе Зурабишвили нарушила Конституцию страны, поехав за границу без согласия правительства, и разрешил начать процедуру ее импичмента. 

Суд признал, что поездки Зурабишвили в ряд европейских стран в августе и сентябре нарушили 52-ю статью Конституции Грузии, по которой президент осуществляет представительские полномочия во внешней политике с согласия правительства.

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