Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Президента Грузии Зурабишвили вызвали в прокуратуру на допрос

Президента Грузии Зурабишвили вызвали в прокуратуру на допрос, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2024 14:01 Фото: Facebook/zourabichvilisalome
Президент Грузии Саломе Зурабишвили 31 октября 2024 года должна явиться на допрос в Генеральную прокуратуру из-за ее заявлений о возможной фальсификации прошедших парламентских выборов, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из заявления следственного органа, опубликованного сегодня, 30 октября.

Отметим, Центризбирком Грузии 29 октября обратился в Генпрокуратуру с просьбой провести расследование возможности фальсификации итогов парламентских выборов. На это в прокуратуре заявили, что у президента могут быть доказательства по делу.

"Согласно информации, распространенной ЦИК и СМИ, президент Грузии Саломе Зурабишвили должна владеть уликами, связанными с возможной фальсификацией парламентских выборов 2024 года, из-за чего президент Грузии 31 октября приглашена в следственный орган с целью допроса", – сказано в официальном заявлении.

Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября.

Согласно результатам ЦИК, у правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" 53,9% голосов, она побеждает и получает право единолично формировать правительство.

Пятипроцентный барьер также преодолели четыре оппозиционные партии. Однако, все прошедшие в парламент оппозиционные партии отказываются признавать итоги выборов, так как считают их сфальсифицированными.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2024 14:01
Акция протеста против результатов парламентских выборов в Тбилиси завершилась
, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2024 14:01

Также результаты выборов не признала Зурабишвили.

Читайте также

Маск, дом за 35 млн долларов, 11 детей, три жены
Илон Маск выложил 35 млн долларов за поместье, где хочет поселить 11 своих детей и их матерей
Анастасия Московчук
Грузия Зурабишвили Саломе 2024 год Политика
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Трудовая книжка, стаж работы, деньги, пенсия
Выход на пенсию в Казахстане: список необходимых документов
детей экстренно вывозят из российского пансионата
Казахстанских школьников экстренно вывозят из российского пансионата
рука и деньги
Как сохранить свои деньги на депозите – советы экономистов
Названы породы кошек, с которыми тяжело жить рядом
Названы породы кошек, с которыми тяжело жить рядом
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: