Президента Грузии Зурабишвили вызвали в прокуратуру на допрос
Об этом стало известно из заявления следственного органа, опубликованного сегодня, 30 октября.
Отметим, Центризбирком Грузии 29 октября обратился в Генпрокуратуру с просьбой провести расследование возможности фальсификации итогов парламентских выборов. На это в прокуратуре заявили, что у президента могут быть доказательства по делу.
"Согласно информации, распространенной ЦИК и СМИ, президент Грузии Саломе Зурабишвили должна владеть уликами, связанными с возможной фальсификацией парламентских выборов 2024 года, из-за чего президент Грузии 31 октября приглашена в следственный орган с целью допроса", – сказано в официальном заявлении.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября.
Согласно результатам ЦИК, у правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" 53,9% голосов, она побеждает и получает право единолично формировать правительство.
Пятипроцентный барьер также преодолели четыре оппозиционные партии. Однако, все прошедшие в парламент оппозиционные партии отказываются признавать итоги выборов, так как считают их сфальсифицированными.
Также результаты выборов не признала Зурабишвили.