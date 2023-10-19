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Палестинские СМИ сообщают о девяти жертвах израильской бомбардировки в Хан-Юнис

Палестинские СМИ сообщают о девяти жертвах израильской бомбардировки в Хан-Юнис Фото: pixabay
Девять человек, из них семь детей стали жертвами обстрела израильскими ВС на юге сектора Газа, сообщает Zakon.kz

По информации палестинского агентства Al Ray обстрел жилого дома произошел в городе Хан-Юнис

По данным агентства, в числе жертв семь детей.

Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ нанесла новые удары по объектам "Хезболлы" в Ливане.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. Погибли более 3,4 тыс. палестинцев, ранены свыше 12 тыс., с израильской стороны жертвами конфликта стали до 1,5 тыс. человек, более 4,5 тыс. получили ранения

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