Палестино-израильский конфликт: число жертв выросло до 24 тысяч

Представители министерства здравоохранения Палестины в секторе Газа заявили о том, что число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября выросло почти до 24 тысяч человек, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации телеканала "Аль-Джазира", за последние 24 часа в результате действий армии Израиля произошло 11 массовых убийств, унесших жизни 125 человек.

"Число жертв израильской агрессии выросло до 23 968 погибших, еще 60 582 получили ранения", - говорится в сообщении.

Война между Израилем и "Хамасом" началась 7 октября. Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников.

