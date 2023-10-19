Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Какую сумму запросит Джо Байден у Конгресса на помощь Израилю и Украине

Какую сумму запросит Джо Байден у Конгресса на помощь Израилю и Украине Фото: wikimedia
Киеву направят $60 млрд - большую часть средств из пакета на сумму $100 млрд, в котором объединят помощь Украине, Израилю, Тайваню и на охрану американской границы, сообщает Zakon.kz

По информации NBC News Президент США Джо Байден планирует запросить у конгресса эту сумму уже в конце этой недели.

Новый пакет помощи Украине будет использован в том числе для пополнения американских военных запасов, в особенности боеприпасов, которые в большом количестве были отправлены в Европу и на Украину.

Ранее сообщалось, что Байден заявил после смертоносного взрыва в больнице в секторе Газа , вызвавшего протесты на Ближнем Востоке готовился обратиться к Конгрессу с просьбой предоставить "беспрецедентный пакет поддержки для обороны Израиля" во время своей поездки в Тель-Авив.

Он также анонсировал выделение $100 млн на гуманитарную помощь Палестине.

Читайте также

Палестинские СМИ сообщают о девяти жертвах израильской бомбардировки в Хан-Юнис
Палестинские СМИ сообщают о девяти жертвах израильской бомбардировки в Хан-Юнис
ЦАХАЛ нанесла новые удары по объектам "Хезболлы" в Ливане
ЦАХАЛ нанесла новые удары по объектам "Хезболлы" в Ливане
В Берлине митинги переросли в столкновения между пропалестинскими протестующими и полицией
В Берлине митинги переросли в столкновения между пропалестинскими протестующими и полицией
Елена Вебер
Ситуация в Украине Байден Джо Израиль США
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Мальчик и девочка
Я тебя не понимаю: почему казахский язык до сих пор знают не все казахстанцы и при чем здесь экономика
Ерке Есмахан показала "сумку в роддом" от Raim
Ерке Есмахан показала "сумку в роддом" от Raim
Казахстан кино прокат
Скандал с прокатом фильма "Міржақып. Оян, Қазақ" прокомментировала Балаева
Казавтожол вернет 69 тысячам водителей деньги за проезд по платным дорогам
"КазАвтоЖол" вернет 69 тысячам казахстанцев деньги за проезд по платным дорогам
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления