Какую сумму запросит Джо Байден у Конгресса на помощь Израилю и Украине

Киеву направят $60 млрд - большую часть средств из пакета на сумму $100 млрд, в котором объединят помощь Украине, Израилю, Тайваню и на охрану американской границы, сообщает Zakon.kz

По информации NBC News Президент США Джо Байден планирует запросить у конгресса эту сумму уже в конце этой недели.

Новый пакет помощи Украине будет использован в том числе для пополнения американских военных запасов, в особенности боеприпасов, которые в большом количестве были отправлены в Европу и на Украину.



Ранее сообщалось, что Байден заявил после смертоносного взрыва в больнице в секторе Газа , вызвавшего протесты на Ближнем Востоке готовился обратиться к Конгрессу с просьбой предоставить "беспрецедентный пакет поддержки для обороны Израиля" во время своей поездки в Тель-Авив.

Он также анонсировал выделение $100 млн на гуманитарную помощь Палестине.