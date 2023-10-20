Байден запросил 105 млрд долларов на помощь Украине и Израилю

Белый дом 20 октября обратился в Конгресс с запросом на почти 105 миллиардов долларов на финансирование помощи Украине, Израилю и безопасности границ США, сообщает Zakon.kz.

Самый большой запрос президента Джо Байдена в этом пакете – более 61 миллиарда долларов – предусмотрен для Украины, говорится в заявлении телеканала CNBC.



Байден также призвал выделить дополнительно 14,3 миллиарда долларов для Израиля, еще 2 миллиарда долларов для безопасности Тайваня и Индо-Тихоокеанского региона и чуть более 9 миллиардов долларов на гуманитарную помощь.

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19 октября президент США Джо Байден в прайм-тайм – в 20:00 по Вашингтону – обратился к нации со специальной речью, в которой объяснял, почему поддержка Украины и Израиля важна для национальной безопасности США.

Американский президент посетил Израиль 18 октября. В ходе визита Байден сделал неожиданное заявление о том, что родился он в Израиле.