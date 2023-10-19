Грете Тунберг предъявили обвинения после ареста на акции протеста в Лондоне

Шведской активистке Грета Тунберг предъявили обвинение в нарушении общественного порядка после того, как она была арестована вместе с более чем двумя десятками других участников акции протеста на конференции в Лондоне, сообщает Zakon.kz.

Грету Тунберг обвинили в "невыполнении условий закона об общественном порядке". Активистка и другие участники акции отказались подчиниться требованиям полицейских, попросивших их уйти с дороги во время протеста, сообщает UPI.



Всего полиция арестовала 29 человек. 26 людям предъявили обвинения в связи с акцией на форуме Energy Intelligence Forum в InterContinental Lane в центре Лондона.

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Тунберг участвовала в акции протеста в составе экологической группы Just Stop Oil. Соучредителей группы Индиго Румбелоу и Роджера Халлама арестовали 18 октября.

Грета Тунберг заявила, что "у нас нет другого выбора, кроме как устроить беспорядки", поскольку "наш мир поглощен лживыми идеями".