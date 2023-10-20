Аэропорт на границе Франции и Швейцарии эвакуирован из-за сообщения о бомбе

Аэропорт Базель – Мюлуз – Фрайбург на границе Франции и Швейцарии эвакуирован из-за сообщения о бомбе, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета Blick, сообщение об угрозе взрыва поступило около 13:30 (17:30 по времени Астаны) 19 октября. Оно было похожим на те, что ранее поступили в ряд других воздушных гаваней во Франции.

Уточняется, что пассажиров вывели за территорию аэропорта. Часть рейсов в направлении Базеля была направлена в другие воздушные гавани, несколько вылетов отменили или перенесли.

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