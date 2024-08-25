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Пассажиров экстренно эвакуировали из аэропорта в Париже

аэропорт во Франции, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2024 01:04 Фото: wikipedia.org
Французская полиция эвакуировала пассажиров из двух терминалов парижского аэропорта Орли после анонимного сообщения о заложенной бомбе, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета Le Parisien, неизвестный позвонил в полицию и утверждал, будто заложил бомбу в туалете аэропорта. В результате полиция решила превентивно эвакуировать всех пассажиров из терминалов 2 и 3.

Отмечается, что никаких взрывных устройств не обнаружено.

Ранее сообщалось, что жителей села в Кыргызстане эвакуировали из-за прорыва озера.

Елена Беляева
Париж Франция 2024 год Аэропорты Полиция
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