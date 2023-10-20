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Жители Амстердама требуют не закрывать знаменитый "квартал красных фонарей"

Жители Амстердама требуют не закрывать знаменитый "квартал красных фонарей" Фото: wikimedia
Власти Амстердама хотят закрыть знаменитый "квартал красных фонарей" и перенести многочисленные бордели за пределы города. Это спровоцировало протесты, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian, в Амстердаме начались протесты из-за решения властей закрыть знаменитый "квартал красных фонарей" Де Валлен и переместить заведения, где работают проститутки, за пределы города. Мэрия Амстердама готова построить для секс-работников отдельный "эротический центр", но их такой вариант не устраивает.

Мэр Амстердама Фемке Халсема заявила, что хочет избавить столицу Нидерландов от имиджа "города грехов". Она уверена, что закрытие квартала сократит количество туристов, приезжающих в город ради плотских утех, и снизит уровень мелкой преступности, процветающей в "квартале красных фонарей". Но против ее инициативы выступили как секс-работники, которые обвиняют мэрию в дискриминации, так и жители окраин Амстердама, которые не хотят "жить по соседству с самым большим борделем в Европе".

В голландской столице прошли акции протеста. Секс-работники провели шествие, причем к нему присоединились жители пригородов. Более 20 тысяч амстердамцев подписали петицию против закрытия "квартала красных фонарей". Протестующие призывают власти не уничтожать пикантную городскую достопримечательность, а вместо этого увеличить присутствие полиции в Де Валлене и тщательнее контролировать автомобильное движение.

Мэрия Амстердама предложила три возможных места для размещения нового "эротического центра", но горожанам эти варианты не понравились. Европейское медицинское агентство также выразило недовольство: одно из мест, куда хотят "выселить" проституток, находится совсем рядом с его штаб-квартирой.

Де Валлен существует с XIV века, а центром проституции и различных злачных мест стал в XVI веке. Сейчас это одна из самых известных достопримечательностей столицы Нидерландов. Власти Амстердама уже не впервые пытаются закрыть "квартал красных фонарей". В 2007 году они выступали с похожей инициативой, но ее так и не реализовали.

Мэрия Амстердама анонсировала планы по закрытию квартала еще в апреле, тогда это также вызвало протесты.

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