Премьер-министр Италии попала в сексистский скандал

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони стала жертвой скандала: ей пришлось публично объявить о расставании со своим сожителем из-за его сексистских высказываний, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает The Guardian, 46-летняя глава итальянского правительства Джорджа Мелони публично объявила о том, что прекратила отношения со своим партнером, тележурналистом Андреа Джамбруно. Причиной стали "сексистские комментарии" Джамбруно в адрес его коллеги.

Мелони и Джамбруно были в отношениях почти десять лет, у них есть общая дочь. Спустя два дня после того, как в Сети появились аудиозаписи, на которых журналист грубо высказывается в адрес своей коллеги, Джорджа Мелони сообщила о расставании с ним.





"Я благодарна ему за чудесное время, проведенное вместе, за то, что мы вместе прошли трудности и за то, что он подарил мне самое важное в жизни, нашу дочь Джиневру. Но наши пути уже некоторое время назад разошлись, и пора это признать", – заявила премьер-министр.

Еще в сентябре Мелони защищала Андреа Джамбруно, когда тот заявил, что женщинам нужно "избегать пьянства", чтобы не становиться жертвами сексуального насилия. Тогда она заверила, что слова ее сожителя просто неправильно поняли.

Джорджа Мелони стала первой женщиной на посту премьер-министра Италии в октябре 2022 года. Она возглавляет правую партию "Братья Италии". Ранее Мелони высказывалась о "невыносимом наплыве" мигрантов в стране.