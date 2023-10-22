В США убили женщину-раввина
По информации CNN, Уолл была обнаружена около своего дома, до которого от ее тела шел кровавый след.
Сотрудники органов правопорядка считают, что преступление было совершено внутри жилища. Мотив и личность убийцы неизвестны, уточнила полиция.
Начальник полиции Джеймс Уайт заявил в своем заявлении в субботу, что факт нанесения ножевого ранения полностью расследуется, а мотив пока неизвестен.
"Понятно, что это преступление оставляет много вопросов без ответа, – сказал Уайт. – Этот вопрос расследуется, и я прошу всех сохранять терпение, пока следователи тщательно изучат каждый аспект имеющихся доказательств".
Он попросил сообщество проявить терпение, пока власти проводят расследование.
Ранее сообщалось, что в Бруклине собрались митингующие, чтобы выразить поддержку Палестине и призвать к прекращению огня на Ближнем Востоке. Они скандировали: "Свободу Палестине, остановите геноцид", "Палестина должна быть свободной".