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В США убили женщину-раввина

В США убили женщину-раввина Фото: скриншот с видео
В Детройте найдена мертвой возле своего дома женщина-раввин Саманта Уолл, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, Уолл была обнаружена около своего дома, до которого от ее тела шел кровавый след.

Сотрудники органов правопорядка считают, что преступление было совершено внутри жилища. Мотив и личность убийцы неизвестны, уточнила полиция.

Начальник полиции Джеймс Уайт заявил в своем заявлении в субботу, что факт нанесения ножевого ранения полностью расследуется, а мотив пока неизвестен.

"Понятно, что это преступление оставляет много вопросов без ответа, – сказал Уайт. – Этот вопрос расследуется, и я прошу всех сохранять терпение, пока следователи тщательно изучат каждый аспект имеющихся доказательств".

Он попросил сообщество проявить терпение, пока власти проводят расследование.

Ранее сообщалось, что в Бруклине собрались митингующие, чтобы выразить поддержку Палестине и призвать к прекращению огня на Ближнем Востоке. Они скандировали: "Свободу Палестине, остановите геноцид", "Палестина должна быть свободной".

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