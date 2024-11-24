Пропавшего израильского раввина нашли мертвым в ОАЭ

В Объединенных Арабских Эмиратах найдено тело израильского раввина Цви Когана, который с 21 ноября 2024 года числился пропавшим без вести, сообщает Zakon.kz.

Об этом со ссылкой на заявление канцелярии премьер-министра и МИДа Израиля пишет газета Times of Israel.

По данным издания, тело раввина нашли в автомобиле, брошенном в 150 км от Абу-Даби. В его убийстве подозреваются несколько граждан Узбекистана, якобы нанятых Ираном и уже успевших сбежать в Турцию. Официальный представитель ОАЭ заявил, что страна "в шоке".

"Государство Израиль будет действовать всеми возможными способами и привлечет к ответственности преступников, виновных в его смерти", – говорится в заявлении офиса Биньямина Нетаньяху и израильского внешнеполитического ведомства.

Совет национальной безопасности Израиля недавно предупреждал граждан страны "о высокой степени опасности поездок" в ОАЭ и рекомендовал воздержаться от необязательных посещений этого региона, а также "соблюдать повышенные меры предосторожности тем, кто уже находится там".

В ночь на 24 ноября 2024 года сообщалось о стрельбе у посольства Израиля в Иордании. Стрелка удалось убить, но перед этим он успел ранить троих сотрудников охраны.