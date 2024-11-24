Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Пропавшего израильского раввина нашли мертвым в ОАЭ

полиция, мигалки,, фото - Новости Zakon.kz от 24.11.2024 16:31 Фото: pixabay
В Объединенных Арабских Эмиратах найдено тело израильского раввина Цви Когана, который с 21 ноября 2024 года числился пропавшим без вести, сообщает Zakon.kz.

Об этом со ссылкой на заявление канцелярии премьер-министра и МИДа Израиля пишет газета Times of Israel.

По данным издания, тело раввина нашли в автомобиле, брошенном в 150 км от Абу-Даби. В его убийстве подозреваются несколько граждан Узбекистана, якобы нанятых Ираном и уже успевших сбежать в Турцию. Официальный представитель ОАЭ заявил, что страна "в шоке".

"Государство Израиль будет действовать всеми возможными способами и привлечет к ответственности преступников, виновных в его смерти", – говорится в заявлении офиса Биньямина Нетаньяху и израильского внешнеполитического ведомства.

Совет национальной безопасности Израиля недавно предупреждал граждан страны "о высокой степени опасности поездок" в ОАЭ и рекомендовал воздержаться от необязательных посещений этого региона, а также "соблюдать повышенные меры предосторожности тем, кто уже находится там".

В ночь на 24 ноября 2024 года сообщалось о стрельбе у посольства Израиля в Иордании. Стрелка удалось убить, но перед этим он успел ранить троих сотрудников охраны.

Читайте также

горы, туризм
60-летнему туристу ампутировали ногу, чтобы достать из расщелины в скале
Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных
В США обвинили китайских хакеров во взломе устройств политиков
диджей, ночной клуб, дискотека
Посетитель ночного клуба в Германии откусил диджею ухо от большой любви
Андрей Дюсупов
Израиль Иран ОАЭ 2024 год Конфликты Убийство
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстанцы наблюдали за полетом российской баллистической ракеты &quot;Орешник&quot; – фейк
Казахстанцы наблюдали за полетом российской баллистической ракеты "Орешник" – фейк
Гороскоп на декабрь: удачные дни и советы для всех знаков зодиака
Гороскоп на декабрь: удачные дни и советы для всех знаков зодиака
космос, галактики, туманности, астрономия
Мощная ударная волна от столкновения галактик достигла Земли
Минтруда, выходные дни, 2025 год
Минтруда сделало важное заявление по переносу выходного дня в январе 2025 года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: