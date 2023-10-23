"Аргентинский Трамп" проиграл в первом туре президентских выборов

Эксцентричный ультраправый популист Хавьер Милей не смог победить в первом туре президентских выборов в Аргентине. Его неожиданно обошел центристский министр финансов Серхио Масса, сообщает Zakon.kz.

Сторонники Милея надеялись, что он одержит сенсационную победу, подобную триумфу Болсонару в Бразилии в 2018 году и победе Трампа в 2016 году, сообщает The Guardian.

Хавьера Милея сравнивают с Дональдом Трампом, Жаиром Болсонару и Борисом Джонсоном за свои взгляды.



После подсчета 97% голосов победу одержал его соперник Серхио Масса, набравший 36,6% из 26,3 млн голосов. Милей, пообещавший упразднить центральный банк Аргентины и отказаться от своих крупнейших торговых партнеров – Китая и Бразилии, – занял второе место с 30%. Третий основной кандидат, консервативный бывший министр безопасности Патрисия Буллрич, заняла третье место, набрав около 23,8%.

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Масса и Милей встретятся во втором туре 19 ноября. Для абсолютной победы кандидату необходимо было набрать более 45% голосов или более 40% с отрывом от ближайшего соперника более чем на 10 пунктов.