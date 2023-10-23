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Китай заявил о задержании американского шпиона

Китай объявил о задержании американского шпиона Фото: pxhere
Китайская контрразведка объявила о задержании американского агента, который передавал США важную информацию о военной промышленности КНР, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает South China Morning Post, о задержании американского шпиона объявили в эфире государственного китайского телеканала CCTV. Подозреваемого, ученого по фамилии Хоу, якобы завербовали американские спецслужбы во время научного мероприятия за рубежом еще в 2013 году.

Китайская контрразведка утверждает, что подозреваемый много лет передавал Соединенным Штатам важную информацию о военно-промышленном комплексе и оборонной промышленности Китая. "Крупную шпионскую схему" на одном из крупнейших китайских оборонных предприятий в провинции Сычуань разоблачили в июле. Дело в отношении подозреваемого передали на рассмотрение в суд китайского города Чэнду.

Это как минимум четвертое задержание китайского гражданина по подозрению в шпионаже на США, о котором спецслужбы КНР рассказали с августа.

Ранее шпионский скандал разгорелся в Великобритании: кандидатов в парламент заподозрили в работе на Китай.

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