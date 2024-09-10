КНБ заявил о задержании сотрудников ДУИС Алматы
Согласно распространяемому сообщению, в отношении руководства и сотрудников Департамента уголовно-исполнительной системы по Алматы проводится досудебное расследование.
"Должностные лица подозреваются в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 361 (Злоупотребление должностными полномочиями), 362 (Превышение власти должностных полномочий) и 366 (Получение взятки) Уголовного кодекса РК".Пресс-служба КНБ РК
Также отмечено, что с санкции суда в отношении трех сотрудников избрана мера пресечения в виде "содержания под стражей".
Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит.
"Следственно-оперативные мероприятия продолжаются", – заключили в пресс-службе.
Днем ранее, 10 сентября, КУИС прокомментировал информацию о задержании начальника СИЗО Алматы. В ведомстве отметили, что по данному факту следственные действия проводят компетентные органы.
Кроме того, в Казахстане задержали заместителя главнокомандующего Национальной гвардии.