КНБ заявил о задержании сотрудников ДУИС Алматы

Комитет национальной безопасности (КНБ) 10 сентября 2024 года выступил с важным заявлением. В нем говорится о задержании сотрудников Департамента уголовно-исполнительной системы (ДУИС) Алматы, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространяемому сообщению, в отношении руководства и сотрудников Департамента уголовно-исполнительной системы по Алматы проводится досудебное расследование.

"Должностные лица подозреваются в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 361 (Злоупотребление должностными полномочиями), 362 (Превышение власти должностных полномочий) и 366 (Получение взятки) Уголовного кодекса РК". Пресс-служба КНБ РК

Также отмечено, что с санкции суда в отношении трех сотрудников избрана мера пресечения в виде "содержания под стражей".

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит.

"Следственно-оперативные мероприятия продолжаются", – заключили в пресс-службе.

Днем ранее, 10 сентября, КУИС прокомментировал информацию о задержании начальника СИЗО Алматы. В ведомстве отметили, что по данному факту следственные действия проводят компетентные органы.

Кроме того, в Казахстане задержали заместителя главнокомандующего Национальной гвардии.