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Премьер-министр Исландии возглавила забастовку женщин против низких зарплат

Женщины в Исландии устроят забастовку из-за гендерного неравенства Фото: pixabay
Премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир и десятки тысяч женщин по всей стране 24 октября проведут забастовку. Они протестуют против гендерного неравенства в оплате труда, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian 23 октября, женщины в Исландии собираются на сутки прекратить выполнять любую работу – как оплачиваемую, так и домашнюю. Таким образом они хотят привлечь внимание к неравенству в оплате труда мужчин и женщин, а также к проблеме гендерно ориентированного насилия.

Об участии в забастовке уже объявили сотрудницы рыбной отрасли (одной из ключевых в Исландии), учителя, медсестры и премьер-министр Катрин Якобсдоттир. Акция пройдет под лозунгом "Вы называете это равенством?". В ней планируют принять участие не менее 25 тысяч жительниц Рейкьявика, а также множество женщин в десяти других населенных пунктах страны.

Исландия считается лидером в сфере гендерного равенства и 14 лет подряд возглавляет рейтинг стран по соотношению зарплат мужчин и женщин. Тем не менее представительницы некоторых профессий в стране зарабатывают на 21% меньше коллег-мужчин, а более 40% женщин утверждают, что сталкивались с гендерно мотивированным насилием. Забастовщицы настаивают на ликвидации "гендерного разрыва" в оплате труда, публикации отчетов о заработной плате в "женских" профессиях (например, соцработе и клининге), а также ужесточении ответственности за насилие в отношении женщин.

Это первая женская забастовка в Исландии за 48 лет. В 1975 году 90% женщин в Исландии отказались работать, чтобы привлечь внимание к экономическому неравенству. Тогда это привело к существенным изменениям в обществе, а избранным президентом Исландии впервые в истории стала женщина. Некоторые участники тогдашних протестов присоединятся к новой забастовке.

Ранее Нобелевскую премию по экономике 2023 года получила Клаудия Голдин за изучение гендерного разрыва в оплате труда.

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