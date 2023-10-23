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Ситуация в Украине: у сотрудников военкоматов нашли активы на $6,9 млн, Крым подал в суд из-за водной блокады

суд Фото: pixabay
Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины сообщило в Telegram, что за полгода обнаружило у 6 бывших и действующих сотрудников военкоматов необоснованные активы на сумму более чем на 6,9 млн долларов, сообщает Zakon.kz.
  • Оборудование на одной из теплоэлектростанций в Украине повреждено, сообщили в энергохолдинге ДТЭК.
  • Почти 450 населенных пунктов остались без света в Украине, сообщает национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в Telegram-канале.
  • Украинский лидер Владимир Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего. В соцсети X (бывший Twitter) он отметил, что встреча была посвящена ситуации на фронте.
  • Замминистра иностранных дел Украины Антон Демехин обратился к властям Индонезии с просьбой помочь обеспечить Украину несколькими сотнями генераторов электроэнергии, которые необходимы, чтобы пережить грядущую зиму, сообщает индонезийский портал Liputan6.
  • Финляндия продолжает оказывать поддержку гражданским службам на Украине, отправляя спасательные автомобили, готовятся пакеты помощи для энергетической отрасли и сектора здравоохранения, сообщает в понедельник министерство внутренних дел Финляндии на своем сайте.
  • Крым обратится в международные суды из-за водной блокады, устроенной Украиной, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
  • Украина получила от Евросоюза девятый транш макрофинансовой помощи, размер которого составляет 1,5 млрд евро, сообщил в понедельник украинский премьер Денис Шмыгаль в Telegram.
  • Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил Украине все обещанные на период 2022-2023 годов средства в размере 3 млрд евро, говорится в пресс-релизе, опубликованном в понедельник на сайте банка.
  • Президент РФ Владимир Путин заявил, что к детям участников специальной военной операции надо проявлять особое внимание и заботиться о них так же, как о своих собственных.
  • Адвокат украинского олигарха Игоря Коломойского Александр Лысак сообщил, что у подзащитного началось обострение болезней, однако ему прокуроры отказывает в проведении медобследования.
  • Ни одна крупная операция украинских спецслужб, в частности Службы безопасности Украины и главного управления разведки украинского минобороны, не проходит без разрешения Зеленского, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники в области безопасности.
  • Власти Ирландии намерены ограничить по времени предоставление украинским беженцам государственного жилья из-за высоких затрат, сообщила в понедельник газета Irish Examiner.
  • Главное управление разведки министерства обороны Украины причастно к десяткам пусков дронов по объектам в РФ, в том числе по Кремлю, утверждает газета Washington Post со ссылкой на источники.
  • Испанская полиция рассказала о деталях операции, в рамках которой изъяли 11 похищенных золотых старинных украшений стоимостью более 60 млн евро, принадлежащих к историческому наследию Украины, пишет "Европейская правда".
  • Центральное разведывательное управление США с 2015 года вложило десятки миллионов долларов в украинские спецслужбы. Они тесно сотрудничают, однако сейчас ЦРУ пытается дистанцироваться от некоторых операций Киева по ликвидации, пишет The Washington Post со ссылкой на интервью с более чем двумя десятками нынешних и бывших украинских, американских и западных сотрудников разведки и безопасности.
  • Украинские военные моряки принимают участие в многонациональных учениях "Joint Warrior-23-II" в Великобритании, которое началось 23 октября.
  • В Амстердаме вчера приостановили работу центрального пункта приема украинских беженцев. Все из-за резкого притока украинцев – 200-250 человек в неделю. Мест в региональных центрах почти нет, для новеньких срочно сколачивают деревянные кровати, пишут журналисты NRC.

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