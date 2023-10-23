Ситуация в Украине: у сотрудников военкоматов нашли активы на $6,9 млн, Крым подал в суд из-за водной блокады

Фото: pixabay

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины сообщило в Telegram, что за полгода обнаружило у 6 бывших и действующих сотрудников военкоматов необоснованные активы на сумму более чем на 6,9 млн долларов, сообщает Zakon.kz.

Оборудование на одной из теплоэлектростанций в Украине повреждено, сообщили в энергохолдинге ДТЭК.

Почти 450 населенных пунктов остались без света в Украине, сообщает национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в Telegram-канале.

Украинский лидер Владимир Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего. В соцсети X (бывший Twitter) он отметил, что встреча была посвящена ситуации на фронте.

Замминистра иностранных дел Украины Антон Демехин обратился к властям Индонезии с просьбой помочь обеспечить Украину несколькими сотнями генераторов электроэнергии, которые необходимы, чтобы пережить грядущую зиму, сообщает индонезийский портал Liputan6.



Финляндия продолжает оказывать поддержку гражданским службам на Украине, отправляя спасательные автомобили, готовятся пакеты помощи для энергетической отрасли и сектора здравоохранения, сообщает в понедельник министерство внутренних дел Финляндии на своем сайте.

Крым обратится в международные суды из-за водной блокады, устроенной Украиной, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Украина получила от Евросоюза девятый транш макрофинансовой помощи, размер которого составляет 1,5 млрд евро, сообщил в понедельник украинский премьер Денис Шмыгаль в Telegram.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил Украине все обещанные на период 2022-2023 годов средства в размере 3 млрд евро, говорится в пресс-релизе, опубликованном в понедельник на сайте банка.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что к детям участников специальной военной операции надо проявлять особое внимание и заботиться о них так же, как о своих собственных.

Адвокат украинского олигарха Игоря Коломойского Александр Лысак сообщил, что у подзащитного началось обострение болезней, однако ему прокуроры отказывает в проведении медобследования.

Ни одна крупная операция украинских спецслужб, в частности Службы безопасности Украины и главного управления разведки украинского минобороны, не проходит без разрешения Зеленского, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники в области безопасности.

Власти Ирландии намерены ограничить по времени предоставление украинским беженцам государственного жилья из-за высоких затрат, сообщила в понедельник газета Irish Examiner.

Главное управление разведки министерства обороны Украины причастно к десяткам пусков дронов по объектам в РФ, в том числе по Кремлю, утверждает газета Washington Post со ссылкой на источники.

Испанская полиция рассказала о деталях операции, в рамках которой изъяли 11 похищенных золотых старинных украшений стоимостью более 60 млн евро, принадлежащих к историческому наследию Украины, пишет "Европейская правда".

Центральное разведывательное управление США с 2015 года вложило десятки миллионов долларов в украинские спецслужбы. Они тесно сотрудничают, однако сейчас ЦРУ пытается дистанцироваться от некоторых операций Киева по ликвидации, пишет The Washington Post со ссылкой на интервью с более чем двумя десятками нынешних и бывших украинских, американских и западных сотрудников разведки и безопасности.

Украинские военные моряки принимают участие в многонациональных учениях "Joint Warrior-23-II" в Великобритании, которое началось 23 октября.

В Амстердаме вчера приостановили работу центрального пункта приема украинских беженцев. Все из-за резкого притока украинцев – 200-250 человек в неделю. Мест в региональных центрах почти нет, для новеньких срочно сколачивают деревянные кровати, пишут журналисты NRC. Читайте также 15-летний подросток расстрелял учеников в школе в Бразилии Израиль начал наземные боевые действия в секторе Газа Создатель "Спутник V" заявил о ее бесполезности против новых штаммов коронавируса

Следите за новостями zakon.kz в: