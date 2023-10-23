Ситуация в Украине: у сотрудников военкоматов нашли активы на $6,9 млн, Крым подал в суд из-за водной блокады
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Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины сообщило в Telegram, что за полгода обнаружило у 6 бывших и действующих сотрудников военкоматов необоснованные активы на сумму более чем на 6,9 млн долларов, сообщает Zakon.kz.
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- Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил Украине все обещанные на период 2022-2023 годов средства в размере 3 млрд евро, говорится в пресс-релизе, опубликованном в понедельник на сайте банка.
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- Адвокат украинского олигарха Игоря Коломойского Александр Лысак сообщил, что у подзащитного началось обострение болезней, однако ему прокуроры отказывает в проведении медобследования.
- Ни одна крупная операция украинских спецслужб, в частности Службы безопасности Украины и главного управления разведки украинского минобороны, не проходит без разрешения Зеленского, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники в области безопасности.
- Власти Ирландии намерены ограничить по времени предоставление украинским беженцам государственного жилья из-за высоких затрат, сообщила в понедельник газета Irish Examiner.
- Главное управление разведки министерства обороны Украины причастно к десяткам пусков дронов по объектам в РФ, в том числе по Кремлю, утверждает газета Washington Post со ссылкой на источники.
- Испанская полиция рассказала о деталях операции, в рамках которой изъяли 11 похищенных золотых старинных украшений стоимостью более 60 млн евро, принадлежащих к историческому наследию Украины, пишет "Европейская правда".
- Центральное разведывательное управление США с 2015 года вложило десятки миллионов долларов в украинские спецслужбы. Они тесно сотрудничают, однако сейчас ЦРУ пытается дистанцироваться от некоторых операций Киева по ликвидации, пишет The Washington Post со ссылкой на интервью с более чем двумя десятками нынешних и бывших украинских, американских и западных сотрудников разведки и безопасности.
- Украинские военные моряки принимают участие в многонациональных учениях "Joint Warrior-23-II" в Великобритании, которое началось 23 октября.
- В Амстердаме вчера приостановили работу центрального пункта приема украинских беженцев. Все из-за резкого притока украинцев – 200-250 человек в неделю. Мест в региональных центрах почти нет, для новеньких срочно сколачивают деревянные кровати, пишут журналисты NRC.
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