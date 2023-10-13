Кайрат Сатыбалды вернул активы на 300 млн долларов

Глава Службы досудебного расследования Агентства РК по противодействию коррупции, генерал-майор антикоррупционной службы Канат Сулейменов на пресс-конференции в партии AMANAT рассказал, что Кайрат Сатыбалды вернул активы на сумму 300 млн долларов, сообщает Zakon.kz.

Работа по возвращению незаконно вывезенных активов продолжается. С прошлого года в Казахстан возвращено активов на сумму 857 млрд тенге.

"Среди них – средства, возвращенные Кайратом Сатыбалды. Это около 300 млн долларов". Канат Сулейменов

При этом фамилии людей, добровольно вернувших незаконные активы, оглашать не будут.

13 марта 2022 года в Антикоре заявили о задержании Кайрата Сатыбалдыулы. 26 сентября 2022 года его приговорили к шести годам лишения свободы.

