Кайрат Сатыбалды вернул активы на 300 млн долларов
Фото: пресс-служба Kaspi Bank
Глава Службы досудебного расследования Агентства РК по противодействию коррупции, генерал-майор антикоррупционной службы Канат Сулейменов на пресс-конференции в партии AMANAT рассказал, что Кайрат Сатыбалды вернул активы на сумму 300 млн долларов, сообщает Zakon.kz.
Работа по возвращению незаконно вывезенных активов продолжается. С прошлого года в Казахстан возвращено активов на сумму 857 млрд тенге.
"Среди них – средства, возвращенные Кайратом Сатыбалды. Это около 300 млн долларов".Канат Сулейменов
При этом фамилии людей, добровольно вернувших незаконные активы, оглашать не будут.
13 марта 2022 года в Антикоре заявили о задержании Кайрата Сатыбалдыулы. 26 сентября 2022 года его приговорили к шести годам лишения свободы.
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