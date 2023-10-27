Племянник Джона Кеннеди попросил Байдена предоставить ему охрану

Кандидат в президенты Роберт Кеннеди-младший в третий раз обратился к администрации Байдена с просьбой предоставить ему охрану Секретной службы. За один день дважды на территорию его дома в Лос-Анджелесе проникал злоумышленник, сообщает Zakon.kz.

При первом проникновении в дом Роберта Кеннеди-младшего злоумышленника арестовала полиция. Однако после освобождения он вновь вернулся к дому кандидата в президенты США, сообщает New York Post.

Полицейское управление Лос-Анджелеса идентифицировало предполагаемого нарушителя как 28-летнего Джонатана Мачта. В момент инцидента Роберт Кеннеди-младший находился дома.





"Пожалуйста, пересмотрите свое решение отказать Секретной службе в охране кандидата в президенты Роберта Ф. Кеннеди-младшего и разрешите начать охрану как можно скорее. Как и предполагает закон, Секретная служба может помочь защитить кандидата и избирательный процесс, одновременно снижая риск для других лиц, находящихся в окружении кандидата, включая представителей общественности". из заявления избирательной кампании Роберта Кеннеди-младшего

Роберт Кеннеди-младший объявил, что будет баллотироваться на президентских выборах 2024 года как независимый кандидат.