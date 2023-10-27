Работников АЭС "Фукусима" отправили в больницу после попадания на них загрязненной воды

Работников атомной станции "Фукусима" доставили в больницу после того, как на них попала вода, содержащая радиоактивные вещества, сообщает Zakon.kz.

По словам представителя компании-оператора АЭС Tepco, пятеро рабочих чистили трубы системы, фильтрующей сточные воды для сброса в море. На двоих из них попала вода после случайного отсоединения шланга, сообщает The Guardian.



Уровень радиации у двух госпитализированных мужчин был на уровне или выше 4 беккерелей на квадратный сантиметр – порога, который считается безопасным.



Tepco сообщила, что оба работника останутся в больнице примерно на две недели для последующего обследования. Компания анализирует, как произошла авария, и пересматривает меры по предотвращению ее повторения.



Инцидент произошел через несколько дней после того, как Tepco завершила сброс второй партии сточных вод с АЭС.

Tepco начала сливать в море более 1 млн тонн воды 24 августа, вызвав критику со стороны Китая и местных рыболовецких общин, обеспокоенных тем, что их улов может пострадать.

Вода проходит очистку для удаления большинства радиоактивных веществ, но содержит тритий – изотоп водорода, который невозможно легко выделить из воды.

Мнение Токио о том, что выбрасываемая вода безвредна, поддерживается Международным агентством по атомной энергии.

Однако Китай и Россия выступили с критикой выброса и запретили импорт японских морепродуктов.