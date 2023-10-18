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В Актобе растет число заболевших корью

В Актобе растет количество заболевших корью Фото: pixabay
В Актобе открыли второй стационар, так как в городе растет число больных корью, сообщает Zakon.kz.

C февраля 2023 года в Актюбинской области корью заболели 828 человек. В инфекционной больнице лечатся семьями – мамы заражаются от детей.

Такого числа больных корью в регионе не было давно, говорит главный инфекционист области Мейрамбек Курмангазин.

"В инфекционной больнице находится 81 пациент: 68 детей и 13 взрослых. Мест 75. Поэтому с 18 октября больных корью начнем госпитализировать в санаторий "Чайка" за городом. Там подготовили 80 мест".Руководитель Управления здравоохранения Рустем Исаев

Пациенты, как сказано в публикации "Мой город", с легкой формой кори лечатся амбулаторно. В стационар госпитализируют с температурой и осложнениями в виде пневмонии, бронхита, отита. 15 пациентов находятся в стационарах в Байганинском, Мугалжарском и Иргизском районах.

В каждом по 4-5 заболевших. Большая часть из них не была привита.

Днем ранее, 18 октября 2023 года, сообщалось, что корью заболели ученики 28 школ в Астане.

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Анастасия Московчук
Актобе
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