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США нанесли удар по двум базам боевиков в Сирии

США нанесли удар по двум базам боевиков на востоке Сирии Фото: pixabay
Американские военные нанесли воздушные удары по двум объектам на востоке Сирии. Эти базы находились под контролем боевиков, связанных с Ираном, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Sky News, рано утром 27 октября американские военные нанесли авиаудары по двум базам боевиков на востоке Сирии. По утверждению Пентагона, базы были связаны с иранским Корпусом стражей исламской революции.

В американском министерстве обороны подчеркнули, что удары были ответными. До этого связанные с Ираном боевики предприняли несколько атак на базы военных США на территории Ирака и Сирии. С 17 октября они 12 раз нападали на американские базы с применением беспилотников и ракетных обстрелов. В результате этих атак пострадал 21 американский солдат.

Как заявил министр обороны США Ллойд Остин, президент Джо Байден одобрил точечные удары по базам боевиков. По его словам, "Соединенные Штаты не потерпят таких атак и будут защищать себя, своих военных и свои интересы". Операция американских военных не была связана с боевыми действиями Израиля против ХАМАС.

Соединенные Штаты и Иран занимают противоположные позиции по отношению к конфликту между палестинскими боевиками и Израилем. США официально не обвиняли Иран в том, что Исламская Республика причастна к нападению ХАМАС на Израиль 7 октября, но отмечали, что иранские власти долгое время поддерживают группировку. Иран, в свою очередь, критиковал США за предоставление оружия Израилю. 

Ранее армия Израиля также неоднократно наносила удары по аэропортам Алеппо и Дамаска в Сирии. Израильские военные опасаются, что аэропорты мог использовать Иран для оказания поддержки движению ХАМАС.

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