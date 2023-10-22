Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Рейсы сирийских аэропортов Алеппо и Дамаска переправлены после атак Израиля

рейсы перенаправлены Фото: pixabay
Пресс-служба Министерства транспорта Сирии заявила о том, что внутренние и международные рейсы сирийских аэропортов Алеппо и Дамаска переправлены в международный аэропорт Латакии после ударов со стороны Израиля, сообщает Zakon.kz.
"Воздушные рейсы в аэропорты Алеппо и Дамаска (прилет и вылет) переведены в международный аэропорт Латакии", – цитируют пресс-службу РИА Новости.

До этого Министерство обороны САР заявляло, что в результате атак Израиля с воздуха повреждены взлетно-посадочные полосы международных аэропортов Алеппо и Дамаска, что вывело их из строя.

Ранее сообщалось, что израильские военные атаковали международный аэропорт северного города Алеппо в Сирии. Число погибших с обеих сторон растет – убиты 2329 палестинцев и 1300 человек в Израиле.

Известно, что число жертв конфликта между палестинскими боевиками и Израилем с обеих сторон стало максимальным за всю историю противостояния в секторе Газа.

Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа 7 октября. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".

Все новости о ситуации в Израиле и Палестине – в этом сюжете.

Читайте также

военные США
Ракетный удар по военной базе США нанесли в Ираке
землетрясение в Непале и Мексике
В Непале и Мексике произошли ощутимые землетрясения
Израиль эвакуирует 14 населенных пунктов на границе в Ливаном
Израиль планирует эвакуацию 14 населенных пунктов на границе с Ливаном
Елена Беляева
Сирия Израиль и Палестина
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Максим Галкин покинул Израиль
Максим Галкин покинул Израиль
Примадонна возвращается: Алла Пугачева пакует чемоданы
Примадонна возвращается: Алла Пугачева пакует чемоданы
Астролог рассказала, кому повезет в деньгах в грядущем ноябре
Астролог открыл секрет, кому повезет в деньгах в грядущем ноябре
Ислам Махачев назвал своего следующего соперника
Ислам Махачев назвал своего следующего соперника
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления