Рейсы сирийских аэропортов Алеппо и Дамаска переправлены после атак Израиля
"Воздушные рейсы в аэропорты Алеппо и Дамаска (прилет и вылет) переведены в международный аэропорт Латакии", – цитируют пресс-службу РИА Новости.
До этого Министерство обороны САР заявляло, что в результате атак Израиля с воздуха повреждены взлетно-посадочные полосы международных аэропортов Алеппо и Дамаска, что вывело их из строя.
Ранее сообщалось, что израильские военные атаковали международный аэропорт северного города Алеппо в Сирии. Число погибших с обеих сторон растет – убиты 2329 палестинцев и 1300 человек в Израиле.
Известно, что число жертв конфликта между палестинскими боевиками и Израилем с обеих сторон стало максимальным за всю историю противостояния в секторе Газа.
Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа 7 октября. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
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