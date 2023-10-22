Рейсы сирийских аэропортов Алеппо и Дамаска переправлены после атак Израиля

Пресс-служба Министерства транспорта Сирии заявила о том, что внутренние и международные рейсы сирийских аэропортов Алеппо и Дамаска переправлены в международный аэропорт Латакии после ударов со стороны Израиля, сообщает Zakon.kz.

"Воздушные рейсы в аэропорты Алеппо и Дамаска (прилет и вылет) переведены в международный аэропорт Латакии", – цитируют пресс-службу РИА Новости.

До этого Министерство обороны САР заявляло, что в результате атак Израиля с воздуха повреждены взлетно-посадочные полосы международных аэропортов Алеппо и Дамаска, что вывело их из строя.



Ранее сообщалось, что израильские военные атаковали международный аэропорт северного города Алеппо в Сирии. Число погибших с обеих сторон растет – убиты 2329 палестинцев и 1300 человек в Израиле.

Известно, что число жертв конфликта между палестинскими боевиками и Израилем с обеих сторон стало максимальным за всю историю противостояния в секторе Газа.



Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа 7 октября. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".

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